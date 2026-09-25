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Який вигляд має бізнес-центр "Інком" у Києві після атаки РФ: фото та відео

16:28 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Який вигляд має бізнес-центр "Інком" у Києві після атаки РФ: фото та відео Фото: як виглядає бізнес-центр "Інком" після атаки РФ (РБК-Україна)
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Унаслідок атаки дронів руйнування отримав офісний центр "Інком" у Солом'янському районі Києва.

Кореспондент РБК-Україна побував на місці подій та показує, який вигляд зараз має вулиця, на якій росташований бізнес-центр.

Що сталося з офісним центром

Чергова атака дронів по Києву сталася сьогодні близько 14:30. Згодом міський голова Віталій Кличко повідомив, що РФ вдарила по офісній будівлі у Солом'янському районі Києва.

Спочатку повідомлялося про трьох загиблих людей, тіла яких виявили на парковці біля бізнес-центру.

"За попередньо інформацією, на парковці біля офісної будівлі, де було влучання БпЛА, горять автівки та виявили тіла трьох загиблих. 7 людей постраждали", - писав Кличко.

Згодом кількість загиблих збільшилась до чотирьох.

Кореспондент РБК-Україна з місця подій повідомляє, що вся територія навколо будівлі всіяна будівельним сміттям, уламками скла та дрона.

Чергову жорстоку атаку прокоментував омбудсман Дмитро Лубінець.

"Кадри зі столиці - наче з фільму жахів. Але це не кіно. І Росія - не режисер, а ворог, який знищує цивільне населення. Це реальність, у якій щодня живуть українці. Люди, які ще вранці їхали на роботу, тепер лежать мертвими просто неба", - написав він.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, це вже другий удар по бізнес-центру за сьогодні. Під час ранкового удару був пошкоджений лише дах. Тепер ж сталося пряме влучання.

Нагадаємо, РФ від ранку тероризує Київ дронами. Було уже кілька влучать у багатоповерхівки. Загалом протягом 25 вересня постраждала щонайменше 31 людина, серед них двоє дітей.

Одна дитина загинула.

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