У Білорусь прилетів російський літак для коригування ударів, - "Гаюн"

Сьогодні, 3 січня, Росія перекинула у Білорусь свій літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У, який використовується для коригування ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" у Telegram .

За даними моніторингової групи, сьогодні о 21:25 у Мачулищах приземлився борт Іл-76 А-50У із реєстраційним номером RF-50608. При цьому попереднього разу цей борт прилітав до Білорусі 24 лютого 2022 року.

Також "Гаюн" додає, що 30 грудня з Білорусі до Росії відлетів Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц" із реєстраційним номером RF-93966.

Зазначимо, що А-50 може служити командним пунктом та застосовуватися для управління винищувачів та ударної авіації при їх наведенні на конкретні цілі.