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Залужний назвав найскладніший напрямок фронту і де вдається контрнаступати

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Київ, Вівторок 03 січня 2023 19:17
Залужний назвав найскладніший напрямок фронту і де вдається контрнаступати Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (golos.com.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів першу в новому році телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Марком Міллі. У ході переговорів Залужний назвав найскладніший напрямок фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Залужного в Telegram.

"Важкі бої ведуться на рубежі Сватове-Кремінна, а також у напрямку Лисичанська. Найбільш складною ситуація залишається на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ. Там ворог фактично по трупах своїх намагається просуватися вперед, але підрозділи Сил оборони ціною надзусиль стримують ворожий наступ", - заявив Залужний.

Він також додав, що на Донецькому напрямі ЗСУ вдалося утримати позиції навколо Авдіївки та продовжити контрнаступальні дії.

"Ми надійно тримаємо оборонні рубежі на Запорізькому напрямку і докладаємо зусиль для захисту від ворожих обстрілів Херсону, передусім мирних мешканців та обʼєктів критичної інфраструктури міста. Ситуація на кордоні з республікою Білорусь повністю контрольована", - наголосив Головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, 31 грудня українські військові ліквідували понад 170 російських солдатів на Бахмутському напрямку.

Крім того, 2 січня українські прикордонники провели два жорстокі бої з окупантами під Бахмутом і в самому місті.

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