ua ru
Вт, 03 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський провів Ставку: говорили про обстановку на фронті та імовірні кроки РФ

Новость на русском →
Київ, Вівторок 03 січня 2023 12:43
Зеленський провів Ставку: говорили про обстановку на фронті та імовірні кроки РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Серед тем - обстановка на фронті та імовірні кроки РФ найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

"(Головнокомандувач ЗСУ - ред.) Валерій Залужний доповів про обстановку на основних напрямках фронту. Про ймовірні кроки агресора в найближчий період ішлося в доповіді (керівника ГУР МО - ред.) Кирила Буданова", - йдеться в повідомленні.

Серед іншого на Ставці ще раз опрацювали питання забезпечення української армії технікою та боєприпасами.

Також окремо було обговорено грошове забезпечення й преміювання військовослужбовців.

Нагадаємо, що вчора президент України провів спеціальну нараду із членами РНБО, а також представниками інших відомств, на якій обговорювалися тенденції 2023 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Офіс президента Валерій Залужний КИрило Буданов
NEWS
Військові допустили підготовку Росії до ракетної атаки: коли це може статися
Військові допустили підготовку Росії до ракетної атаки: коли це може статися
DAILY
"Головний терорист – це наш сусід". Як жителі Мирного повертаються до зруйнованого війною села
Юлія Акимовакоресподент "Головний терорист – це наш сусід". Як жителі Мирного повертаються до зруйнованого війною села