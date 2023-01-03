У Криму окупанти тримають кілька типів носіїв ядерної зброї, - ГУР

Про це заявив представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Черняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Він зазначив, що військова розвідка України стежить за переміщеннями ядерної зброї РФ, зокрема тактичного рівня, і знає, де вона розташована.

"Військова розвідка бачить, що на території тимчасово окупованого Криму наразі розміщені носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного та морського базування. Йдеться про кораблі, підводні човни, літаки та наземні комплекси, які можуть завдавати ударів ядерними боєприпасами", - зазначив представник ГУР. .

За його словами, окупанти здійснювали певні роботи на об'єкті "Феодосія-13" у селі Краснокам'янка, щоб підготувати його для зберігання ядерних боєприпасів. Однак зараз невідомо, чи ці роботи завершені.

Говорячи про ризики завдання ядерного удару РФ, представник військової розвідки зазначив, що країна-окупант здатна на все.

"Однак сподіваємося, міжнародне співтовариство зможе вплинути на керівництво країни-окупанта, щоб не привести миру до ядерної катастрофи. Україна також враховує різні варіанти розвитку подій", - наголосив Черняк.