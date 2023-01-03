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Військові допустили підготовку Росії до ракетної атаки: коли це може статися

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Київ, Вівторок 03 січня 2023 08:56
Військові допустили підготовку Росії до ракетної атаки: коли це може статися Фото: Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська можуть готуватися до нової ракетної атаки по Україні. Але найближчі 2-3 доби удари поки не загрожують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, шторм в Чорному морі триває, а це говорить про те, що ворогу важко утримувати велике корабельне угрупування, тому зараз там 5 одиниць.

"Вони без ракетоносіїв, оскільки всі вони перебувають у пунктах базування і там триває якийсь процес. Можливо, нової підготовки з огляду на календар і перспективи того самого Різдва, ми усвідомлюємо можливість і імовірну підготовку до цих "скреп" чергових. Але це досить не скоро буде, тобто ще 2-3 доби нам ракетна небезпека нам така критична з моря не загрожує", - розповіла Гуменюк.

Втім вона попередила, що ворогом може бути застосована атака іранськими "Шахедами" і саме в нічний час росіяни можуть їх використовувати.

Нагадаємо, за даними української розвідки, Росія має крилатих ракет на 2-3 рази для завдання потужних масованих ракетних ударів по Україні.

Додамо, як пояснюють військові, окупанти можуть й надалі атакувати Україну дронами, поки готують ракети для нових ударів.

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