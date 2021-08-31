Зеленский прибыл в США: все подробности визита

Дату встречи лидеров снова перенесли

Официально визит Владимира Зеленского в США начинается 31 августа. О грядущей встрече лидеры стран предварительно договорились еще в начале лета, во время телефонного разговора.

Предполагалось, что президенты увидятся в июле, после поездки Байдена в Европу. Но в официальном приглашении дату встречи сместили на 30 августа. Позже, из-за решения расширить программу поездки, визит в Белый дом был перенесен на 31 августа. А за полтора дня до переговоров стало известно, что встреча сместилась еще на день и пройдет 1 сентября.

Перенос переговоров связан с ситуацией в Афганистане, пояснил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Ведь именно 31 августа запланировано завершить эвакуацию американских военнослужащих из Афганистана.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что это событие не должно каким-то образом негативно влиять на подготовку и осуществление визита Зеленского в Америку.

Подоляк в своем комментарии о переносе даты подчеркнул, что для Украины удобнее провести встречу лидеров на день позже. Тогда именно Украина станет ключевым ньюсмейкером американской повестки дня, а не вывод войск с Афганистана.

Примечательно, что после официального приглашения президента Украины, Конгресс США обратился к Белому дому с просьбой изменить дату поездки. Ожидалось, что лидер Америки пересмотрит этот вопрос, поскольку в это время Конгресс будет на каникулах. Они начались 7 августа и закончатся только 20 сентября. Таким образом, в выбранную дату трудно организовать встречи с конгрессменами и сенаторами.

Что обсудят Зеленский и Байден

Программа визита Зеленского в США была пересмотрена и расширена, президенты проведут встречу не только в формате делегаций, но и тет-а-тет.

В ходе визита лидера Украины в Соединенные Штаты будут обсуждаться три блока вопросов: политический, экономический и вопрос безопасности. Об этом рассказал Дмитрий Кулеба, который встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в начале августа.

Первоочередная задача встречи - обсуждение стратегического партнерства с США. Оно действует с 2008 года, однако заседаний комиссии в рамках партнерства не было с 2018 года. Поэтому его необходимо вывести на новый уровень, заявил глава МИД.

Вторым блоком обсуждения станут вопросы безопасности. В этот список входят: противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса и Крыма. По словам Кулебы, на встрече намерены рассмотреть несколько конкретных идей по этим вопросам.

В ходе третьего блока будет обсуждаться вопрос экономики, в частности, американские инвестиции в Украину. Во время визита в США украинская сторона презентует конкретные инвестиционные проекты - с названиями, цифрами, сроками реализации. Они будут переданы на рассмотрение американской стороны.

Кроме того, Зеленский намерен просить Байдена вмешаться в ситуацию с российским газопроводом "Северный поток-2", строительство которого находится на завершающем этапе. Об этом он заявил изданию The Washington Post. Президент уточнил, что не доволен договоренностью между Германией и США, и форматом, которым было достигнуто соглашение. Он пояснил, что "не очень верит" в выполнение обязательств по соглашению.

Что еще известно о программе визита в Америку

Официально полная программа визита Зеленского в США не была обнародована. Однако, как сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, в Вашингтоне президент пробудет 31 августа и 1 сентября. А затем улетит в Калифорнию.

В столице США пройдут встречи с руководителями ключевых для украинско-американских отношений министерств, а также две важные публичные презентации от президента и первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров, уточнила Маркарова. Кроме того, запланировано открытие Украинского Дома, а также посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона.

По данным некоторых СМИ, в Сан-Франциско лидер Украины проведет встречу с генеральным директором Apple Тимом Куком и основателем SpaceX Илоном Маском.

Также сообщалось, что Зеленский посетит Стэнфордский университет, где проведёт лекцию о трагедии Бабьего яра.

Украина и США подпишут ряд документов

Во время визита Зеленского в США планируется подписание трех двусторонних документов по оборонному партнерству, проектов в области исследований, разработок, испытаний, а также оценки и сотрудничества в космической сфере. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец по итогам встречи с атташе по вопросам армии и обороны Бриттани Стюарт и другими представителями Посольства США в Украине. Американская сторона также подтвердила готовность подписать эти документы.