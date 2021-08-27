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Во время визита Зеленского в США подпишут три соглашения по оборонному партнерству

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Пятница 27 августа 2021 11:00
Во время визита Зеленского в США подпишут три соглашения по оборонному партнерству Фото: президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Три двусторонних документа относительно оборонного партнерства будут подписаны в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Американская строна подтвердила о готовности подписать соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.

Состоялась встреча заместителя главы ОП Романа Машовца с атташе по вопросам армии и обороны Бриттани Стюар.

Машовец отметил практическую готовность обработки:

  • проектов трех двусторонних документов по оборонному партнерству,
  • проектов в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической сфере.

"Американская сторона сообщила о готовности подписать эти документы во время визита президента Украины в США", - говорится в сообщении.

Как известно, визит Зеленского в США состоится 31 августа.

Подробнее о поездке украинского президента в США - в материале РБК-Украина "Первая встреча. О чем Зеленский будет говорить с Байденом в Вашингтоне".

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
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