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Встреча с Байденом и визит в Калифорнию: посол сообщила о графике Зеленского в США

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Вашингтон, Понедельник 30 августа 2021 01:56
Встреча с Байденом и визит в Калифорнию: посол сообщила о графике Зеленского в США Фото: посол Украины в США Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в США будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября. После встречи с Джо Байденом он направится в Калифорнию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Оксаны Маркаровой в Facebook.

По ее словам, украинская делегация вышла на финишную прямую подготовки "насыщенного визита президента в США".

Она подчеркнула, что план мероприятий в Вашингтоне распланирован и согласован обеими сторонами.

"Встречи с руководителями ключевых для украинско-американских отношений министерств, а также две важные публичные презентации от президента и первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров. Кроме того, запланировано открытие Украинского Дома, а также посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона", - написала посол Украины.

Ранее сообщалось, что встреча Зеленского и президента США Джо Байдена перенесена с 31 августа на 1 сентября.

Перенос встречи лидеров государств в комментарии РБК-Украина подтвердил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, перенос встречи связан с ситуацией в Афганистане.

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