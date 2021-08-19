Кулеба назвал дату и формат встречи Зеленского и Байдена
В Украине назвали официальную дату встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Они встретятся 31 августа 2021 года.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на брифинге.
Министр назвал официальную дату встречи двух лидеров.
"Встреча Байдена и Зеленского состоится 31 августа", - сообщил он.
Вместе с тем, Кулеба отметил, что формат будет расширенный и предусматривать встречу не только делегатов, но и в формате один на один.
Онлайн-брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби про Кримську платформу та інші актуальні питання зовнішньої політики України.Posted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Thursday, August 19, 2021
Напомним, Кулеба раскрыл подробности будущей встречи Зеленского и Байдена.
Отметим, визит Зеленского в США, где он встретится со своим американским коллегой Джо Байденом, запланирован на 30 августа.