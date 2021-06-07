Байден пригласил Зеленского посетить США, - Белый дом
Президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского совершить официальный визит в Вашингтон. Такое предложение было высказано во время сегодняшнего телефонного разговора двух президентов.
Об этом на брифинге в Белом доме сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
По словам Салливана, Байден выразил желание встретиться с Зеленским после возвращения из Европы, где он планирует поговорить с президентом России.
"Он сказал президенту Зеленскому, что с нетерпением ждет возможности приветствовать его в Белом доме здесь, в Вашингтоне, этим летом, после того, как он вернется из Европы", - сказал представитель администрации президента США.
Напомним, сегодня состоялся телефонный разговор Зеленского с Байденом. Лидеры поговорили перед тем, как Байден встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве. Во время разговора Байден заверил, что будет отстаивать суверенитет Украины.
Добавим, накануне американский портал Axios сообщил, что Байден якобы передумал встречаться с Зеленским после смены руководства в "Нафтогазе".
В то же время Зеленский в интервью Axios заявил, что хочет встретиться с Байденом до того, как американский президент поговорит с Путиным.