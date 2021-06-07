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Байден пригласил Зеленского посетить США, - Белый дом

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Вашингтон, Понедельник 07 июня 2021 20:12
Байден пригласил Зеленского посетить США, - Белый дом Коллаж РБК-Украина: Джо Байден и Владимир Зеленский
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского совершить официальный визит в Вашингтон. Такое предложение было высказано во время сегодняшнего телефонного разговора двух президентов.

Об этом на брифинге в Белом доме сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

По словам Салливана, Байден выразил желание встретиться с Зеленским после возвращения из Европы, где он планирует поговорить с президентом России.

"Он сказал президенту Зеленскому, что с нетерпением ждет возможности приветствовать его в Белом доме здесь, в Вашингтоне, этим летом, после того, как он вернется из Европы", - сказал представитель администрации президента США.

Напомним, сегодня состоялся телефонный разговор Зеленского с Байденом. Лидеры поговорили перед тем, как Байден встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве. Во время разговора Байден заверил, что будет отстаивать суверенитет Украины.

Добавим, накануне американский портал Axios сообщил, что Байден якобы передумал встречаться с Зеленским после смены руководства в "Нафтогазе".

В то же время Зеленский в интервью Axios заявил, что хочет встретиться с Байденом до того, как американский президент поговорит с Путиным.

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Байден пригласил Зеленского посетить США, - Белый дом
Байден пригласил Зеленского посетить США, - Белый дом
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