Байден пригласил Зеленского посетить США, - Белый дом

Президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского совершить официальный визит в Вашингтон. Такое предложение было высказано во время сегодняшнего телефонного разговора двух президентов.

Об этом на брифинге в Белом доме сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

По словам Салливана, Байден выразил желание встретиться с Зеленским после возвращения из Европы, где он планирует поговорить с президентом России. "Он сказал президенту Зеленскому, что с нетерпением ждет возможности приветствовать его в Белом доме здесь, в Вашингтоне, этим летом, после того, как он вернется из Европы", - сказал представитель администрации президента США.