Зеленський прибув до США: всі подробиці візиту

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до США, де 1 вересня зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом. Лідери країн обговорять питання безпеки та стратегічного партнерства, а також підпишуть документи у сфері оборони.
Очікувані результати від поїздки Зеленського до США - у матеріалі РБК-Україна.
Офіційно візит Володимира Зеленського до США починається 31 серпня. Про майбутню зустріч лідери країн попередньо домовилися ще на початку літа, під час телефонної розмови.
Передбачалося, що президенти побачаться в липні, після поїздки Байдена в Європу. Але в офіційному запрошенні дату зустрічі змістили на 30 серпня. Пізніше, через рішення розширити програму поїздки, візит до Білого дому був перенесений на 31 серпня. А за півтора дні до переговорів стало відомо, що зустріч змістилася ще на день і відбудеться 1 вересня.
Перенесення переговорів пов'язане з ситуацією в Афганістані, пояснив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Адже саме 31 серпня заплановано завершити евакуацію американських військовослужбовців з Афганістану.
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що ця подія не повинна негативно впливати на підготовку і здійснення візиту Зеленського в Америку.
Подоляк у своєму коментарі про перенесення дати підкреслив, що для України зручніше провести зустріч лідерів на день пізніше. За таких обставин саме Україна стане ключовим ньюсмейкером американського порядку денного, а не виведення військ з Афганістану.
Примітно, що після офіційного запрошення президента України, Конгрес США звернувся до Білого дому з проханням змінити дату поїздки. Очікувалося, що лідер Америки перегляне це питання, оскільки в цей час Конгрес буде на канікулах. Вони почалися 7 серпня і закінчаться тільки 20 вересня. Таким чином, в обрану дату важко організувати зустрічі з конгресменами і сенаторами.
Програма візиту Зеленського до США була переглянута і розширена, президенти проведуть зустріч не тільки у форматі делегацій, а й тет-а-тет.
В ході візиту лідера України до Сполучених Штатів обговорюватимуться три блоки питань: політичний, економічний і питання безпеки. Про це розповів Дмитро Кулеба, який зустрівся з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном на початку серпня.
Першочергове завдання зустрічі - обговорення стратегічного партнерства з США. Воно діє з 2008 року, проте засідань комісії в рамках партнерства не було з 2018 року. Тому його необхідно вивести на новий рівень, заявив міністр закородонних справ.
Другим блоком обговорення стануть питання безпеки. У цей список входять: протидія російському агресору, питання Донбасу і Криму. За словами Кулеби, на зустрічі буде розглянуто кілька конкретних ідей з цих питань.
В ході третього блоку буде обговорюватися питання економіки, зокрема, американські інвестиції в Україну. Під час візиту до США українська сторона презентує конкретні інвестиційні проекти - з назвами, цифрами, термінами реалізації. Вони будуть передані на розгляд американської сторони.
Крім того, Зеленський має намір просити Байдена втрутитися в ситуацію з російським газопроводом "Північний потік-2", будівництво якого знаходиться на завершальному етапі. Про це він заявив виданню The Washington Post. Президент уточнив, що не задоволений домовленістю між Німеччиною і США, і форматом, яким було досягнуто угоду. Він пояснив, що "не дуже вірить" у виконання зобов'язань за угодою.
Офіційно повна програма візиту Зеленського до США не була оприлюднена. Однак, як повідомила посол України в США Оксана Маркарова, у Вашингтоні президент пробуде 31 серпня і 1 вересня. А потім полетить до Каліфорнії.
У столиці США пройдуть зустрічі з керівниками ключових для українсько-американських відносин міністерств, а також дві важливі публічні презентації від президента і першої леді для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів, уточнила Маркарова. Крім того, заплановано відкриття Українського дому, а також відвідування знакових для відносин України і США місць Вашингтона.
За даними деяких ЗМІ, в Сан-Франциско лідер України проведе зустріч з генеральним директором Apple Тімом Куком і засновником SpaceX Ілоном Маском.
Також повідомлялося, що Зеленський відвідає Стенфордський університет, де проведе лекцію про трагедію у Бабиному Яру.
Під час візиту Зеленського до США планується підписання трьох двосторонніх документів щодо оборонного партнерства, проектів в галузі досліджень, розробок і випробувань, а також оцінки і співпраці в космічній сфері. Про це повідомив заступник керівника офісу президента Роман Машовець за підсумками зустрічі з аташе з питань армії і оборони Бріттані Стюарт та іншими представниками Посольства США в Україні. Американська сторона також підтвердила готовність підписати ці документи.