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Будет три блока вопросов: Кулеба раскрыл подробности будущей встречи Зеленского и Байдена

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Воскресенье 08 августа 2021 22:46
Будет три блока вопросов: Кулеба раскрыл подробности будущей встречи Зеленского и Байдена Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты будут обсуждаться три блока вопросов. В частности, политический, экономический и по безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире "Украина 24".

"Первое - это политический блок. У нас с Соединенными Штатами с 2008 года стратегическое партнерство. Безусловно за это время все изменилось и это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень. Поэтому это первая задача", - заявил министр.

Он добавил, что вторым блоком вопросов будет безопасность.

"Все понимаем, что это противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, вопрос Крыма, куда и как будем двигаться. Мы будем обсуждать несколько очень конкретных идей, не могу пока ими поделиться. Разговор по этому вопросу был предметный", - заявил Кулеба.

В ходе третьего блока будет обсуждаться вопрос экономики, а частности американские инвестиции в Украину.

"Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике. Особенно в стратегических отраслях нашей экономики. Можем построить очень эффективное партнерство с американским бизнесом и американскими финансовыми учреждениями. Готовим к визиту конкретные проекты с названиями, цифрами, сроком реализации, которые передадим на рассмотрение американской стороны", - добавил Кулеба.

Напомним, визит Зеленского в США, где он встретится со своим американским коллегой Джо Байденом, запланирован на 30 августа.

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