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Зеленский попросит Байдена вмешаться в ситуацию с "Северным потоком-2"

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Киев, Четверг 19 августа 2021 17:48
Зеленский попросит Байдена вмешаться в ситуацию с "Северным потоком-2" Коллаж РБК-Украина: Джо Байден и Владимир Зеленский
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что обязательства по соглашению между США и Германией по "Северному потоку-2" могут быть не выполнены. Он намерен просить американского лидера Джо Байдена вмешаться в ситуацию с газопроводом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского изданию The Washington Post.

"Конечно, я не доволен этой договоренностью, если я могу ее так назвать, и форматом, в котором она была достигнута", - сказал Зеленский.

Он пояснил, что "не очень верит" в выполнение обязательств по соглашению. На вопрос, считает ли он договоренности США и Германии по "Северному потоку-2" предательством, Зеленский пожал плечами и улыбнулся.

Президент также сказал, что намерен просить Байдена вмешаться в ситуацию с российским газопроводом, на фоне сообщений о завершении его строительства в ближайшие дни.

Напомним, встреча Байдена с Зеленским запланирована на 31 августа.

Отметим, накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскрыл подробности будущей встречи Зеленского и Байдена.

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Владимир Зеленский Джозеф Байден Северный поток-2
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