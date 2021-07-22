В Конгрессе призвали Байдена изменить дату визита Зеленского в США

В Конгрессе США обратились к Белому дому с просьбой изменить дату визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Ожидаются, что президент США Джо Байден пересмотрит такое решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинскую службу “Голоса Америки”.

Накануне в Белом доме объявили, что ждут Зеленского в Вашингтоне 30 августа. В это время Конгресс США будет на каникулах, которые продлятся с 7 августа по 20 сентября, что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами.

"Мы направили письма президенту Джо Байдену, призывая, чтобы эту дату изменили. Надеюсь, президент рассмотрит это... Изменить дату не так сложно - и позволить нам провести надлежащий диалог с украинским президентом”, - сказала сопредседатель Группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур

Накануне выбранную дату визита Зеленского раскритиковал также сенатор Тед Круз.

"Президент не сможет привлечь членов Конгресса, которые на двухпартийной основе противостоят капитуляции Байдена перед Путиным по "Северному потоку-2". Видимо, просто совпадение", - написал сенатор в Twitter.