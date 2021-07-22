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В Конгрессе призвали Байдена изменить дату визита Зеленского в США

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Четверг 22 июля 2021 09:44
В Конгрессе призвали Байдена изменить дату визита Зеленского в США Коллаж РБК-Украина: Джо Байден и Владимир Зеленский
Автор: РБК-Украина

В Конгрессе США обратились к Белому дому с просьбой изменить дату визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Ожидаются, что президент США Джо Байден пересмотрит такое решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинскую службу “Голоса Америки”.

Накануне в Белом доме объявили, что ждут Зеленского в Вашингтоне 30 августа. В это время Конгресс США будет на каникулах, которые продлятся с 7 августа по 20 сентября, что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами.

"Мы направили письма президенту Джо Байдену, призывая, чтобы эту дату изменили. Надеюсь, президент рассмотрит это... Изменить дату не так сложно - и позволить нам провести надлежащий диалог с украинским президентом”, - сказала сопредседатель Группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур

Накануне выбранную дату визита Зеленского раскритиковал также сенатор Тед Круз.

"Президент не сможет привлечь членов Конгресса, которые на двухпартийной основе противостоят капитуляции Байдена перед Путиным по "Северному потоку-2". Видимо, просто совпадение", - написал сенатор в Twitter.

Напомним, вчера Белый дом объявил дату визита Зеленского в США - 30 августа.

В Офисе президента Украины перенос даты назвали "рабочей ситуацией".

Также известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак в ближайшее время отправятся в Соединенные Штаты Америки, чтобы подготовить визит.

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