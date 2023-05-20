Зеленський прибув з візитом до Японії на саміт G7: всі подробиці поїздки

Зеленський прибув до Японії

"Японія. G7. Важливі зустрічі з партнерами та друзями України. Безпека й посилення співпраці для нашої перемоги. Сьогодні мир стане ближчим", - повідомив президент у Telegram-каналі.

Також до мережі потрапили й інші відео з аеропорту в Хіросімі.

Саміт G7

Лідери G7 зустрілись в японському місті Хіросіма. Саміт триває з 19 по 21 травня. Серед його учасників:

Канада - прем'єр-міністр Джастін Трюдо;

Франція - президент Еммануель Макрон;

Німеччина - канцлер Олаф Шольц;

Італія - прем'єр-міністр Джорджа Мелоні;

Японія - прем'єр-міністр Фуміо Кісіда;

Великобританія - прем'єр-міністр Ріші Сунак;

США - президент Джо Байден;

ЄС - Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії та Шарль Мішель, голова Європейської ради.

Чого очікувати?

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, під час поїздки до Японії, Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США. Очікується, що сторони обговорять підготовку пілотів України на F-16.

Згідно з даними Politico, Байден збирається оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму 375 млн доларів після зустрічі з українським колегою

Зокрема президент Штатів планує обговорити з бразильським колегою Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою та прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді війну на території України. Байден планує порушити питання їх ролі в "підтримці основного та найголовнішого елементу будь-якого результату, а саме суверенітету та територіальної цілісності".

Що цьому передувало?

Турне по країнах ЄС

Минулого тижня президент України відвідав низку країн Європи, серед яких була Італія, Німеччина, Британія та Франція. Там він зустрівся з високопосадовцями й лідерами країн-членів ЄС.

"Повертаємося додому з новими оборонними пакетами: більше нової, потужної зброї для фронту, більше захисту для наших людей. Більше політичної підтримки", - написав президент під час повернення до України.

РБК-Україна розкривало усі подробиці турне Зеленського до країн ЄС.

Поїздка до Саудівської Аравії

Вчора, 19 травня, президент також відвідав Саудівську Аравію, де зустрівся зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом та виступив під час саміту Ліги арабських держав.

Як відзначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, в кожній країні Володимира Зеленського вітаються як лідера вільного світу. Росію тим часом принижують в тих регіонах, які вона вважала "своїми".

Участь на саміті G7

Під час поїздок Володимира Зеленського низка західних ЗМІ повідомляли про його плани щодо участі на саміті G7.

Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив особисту участь президента на саміті, однак пізніше пресслужба відомства заявила про те, що Зеленський приєднається до зустрічі лідерів в онлайн-режимі.