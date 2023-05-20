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Зеленський підбив підсумки першого дня на саміті G7: повернемося з ще більшими можливостями

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Україна, Субота 20 травня 2023 18:29
Зеленський підбив підсумки першого дня на саміті G7: повернемося з ще більшими можливостями Фото: український президент Володимир Зеленський (Офіс президента)
Автор: Каріна Левицька

Після саміту G7 в України буде ще більше можливостей для захисту країни від російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави Володимира Зеленського.

За перший день саміту G7, що проходить зараз в японському місті Хіросіма, Зеленський провів зустрічі з представниками Італії, Британії, Індії, Франції та Німеччини.

Загалом президент обговорив з союзниками українську "формулу миру", та ситуацію на фронті.

Він також зустрівся з резидентом Євроради Шарлем Мішелем. Під час зустрічі вони обговорили питання безпеки, оборони, економіки та спільну політику.

"Впевнений, повернемось з цього візиту з ще більшими можливостями для вас - захисники та захисниці", - наголосив президент.

Зеленський у Японії

Сьогодні в японському місті Хіросіма проходить 48-й саміт G7. Президент Володимир Зеленський також бере участь у саміті. Серед країн членів "великої сімки" такі країни, як США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада.

Усі подробиці щодо візиту президента України до Японії можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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