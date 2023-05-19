ua ru
Пт, 19 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В онлайн-режимі. В РНБО зробили заяву щодо участі Зеленського на саміті G7

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 19 травня 2023 11:01
В онлайн-режимі. В РНБО зробили заяву щодо участі Зеленського на саміті G7 Фото: Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В РНБО зробили заяву щодо участі президента Володимира Зеленського на зустрічі лідерів G7. Там заявили, що глава держави приєднається в онлайн-режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради національної безпеки України.

"Президент України Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів G7 в Японії в онлайн-режимі", - йдеться в заяві.

Що цьому передувало

Нагадаємо, сьогодні в ефірі телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов коментуючи матеріал Bloomberg про можливий візит Зеленського до Хіросіми сказав таке. Далі пряма мова:

"Хто б сумнівався, що наш президент там не буде присутній. Ми були впевнені, що наш президент там, де потрібно країні, в будь-якій точці світу обов'язково буде знаходитися для того, щоб вирішувати питання стійкості нашої країни.

Що стосується саміту G7, там будуть прийматися дуже важливі речі, і тому саме фізична присутність нашого президента абсолютно важлива для відстоювання наших інтересів".

Варто додати, що перед цим Bloomberg дізналося про те, що глава держави особисто візьме участь у саміті "Групи семи". Крім того, видання повідомило, що президент України полетить на військовому літаку США до Японії після зупинки в Саудівській Аравії для участі в саміті Ліги арабських держав.

При цьому вчора прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда говорив, що Зеленський, ймовірно, не поїде у Хіросіму на саміт, який відбудеться 19-21 травня. А візьме участь онлайн і виступить вже в цю неділю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський РНБО Японія G7
NEWS
У Повітряних силах сказали, чи змінилась тактика російських обстрілів, і назвали головні цілі
У Повітряних силах сказали, чи змінилась тактика російських обстрілів, і назвали головні цілі
DAILY
Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів