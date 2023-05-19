Зеленський назвав Росію слабкою: ми перемагаємо, коли у неї в руках більше зброї

Росія є слабкою і її агресія походить не від сили, а в усвідомленні, що час імперій минув. Україні ж вдається здобувати перемоги у війні тоді, коли її ворог має у руках більше зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента Володимира Зеленського на саміті Ліги арабських держав.

"Росія слабка. Ми перемагаємо її навіть тоді, коли у неї в руках більше зброї. Її агресивність походить не від сили, а від усвідомлення, що час імперій минув. Це тому, що час вільних незалежних націй не мине ніколи. І Україна це доводить, так само як і доводить ваша Ліга (мова про Лігу арабських держав - ред.)", - заявив Зеленський.

Своєю чергою глава держави запросив учасників Ліги до прямої співпраці з будь-якими з посередників України.

"І хай наша з вами сила буде скоординованою заради спокою і блага людей всіх націй", - заявив Зеленський.

Що таке Ліга арабських держав

Це регіональна міжурядова організація, утворена у м. Каїр (Єгипет) 22 березня 1945 р.

До складу цієї Ліги входить 22 держави: Єгипет, Судан, Сомалі, Джибуті, Коморські острови, Ірак, Йорданія, Сирія, Ліван, Алжир, Лівія, Туніс, Марокко, Мавританія, Ємен, Кувейт, Саудівська Аравія, Катар, Бахрейн, Оман, ОАЕ, а також Палестинська автономія.

Зеленський сьогодні із візитом у Саудівській Аравії

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що перебуває з робочим візит у Саудівській Аравії.

Він вже зустрівся зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом, а також завершив свій виступ під час саміту Ліги арабських держав.

Своїми пріоритетами під час поїздки він назвав: повернення усіх політичних в’язнів Криму і тимчасово окупованих територій, повернення всіх полонених та незаконно депортованих, представлення нашої "формули миру", гарантування енергетичної безпеки України наступної зими.

Як очікується, після поїздки до Саудівської Аравії президент може завітати на саміт G7, що проходить в японській Хіросімі.

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