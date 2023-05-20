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Після зустрічі з Зеленським Байден оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, - Politico

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Субота 20 травня 2023 03:00
Після зустрічі з Зеленським Байден оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, - Politico Фото: президент України Володимир Зеленський та США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Президент США Джо Байден збирається оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму 375 млн доларів після зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським на саміті G7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Джерела видання повідомили, що в пакет допомоги увійдуть артилерійське знаряддя, бронетехника та протитанкові засоби.

"Це обладнання, яке США і союзники постачали в минулому, але яке дуже необхідне напередодні боїв, що очікуються навесні і влітку", - пише видання.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський поїде на саміт G7 у Японії. Там він планує провести зустріч з президентом США Джо Байденом.

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