Після зустрічі з Зеленським Байден оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, - Politico

Президент США Джо Байден збирається оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму 375 млн доларів після зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським на саміті G7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Це обладнання, яке США і союзники постачали в минулому, але яке дуже необхідне напередодні боїв, що очікуються навесні і влітку", - пише видання.

Джерела видання повідомили, що в пакет допомоги увійдуть артилерійське знаряддя, бронетехника та протитанкові засоби.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський поїде на саміт G7 у Японії. Там він планує провести зустріч з президентом США Джо Байденом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.