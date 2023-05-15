Більше зброї та підтримки. Зеленський підбив підсумки турне країнами Європи
Україна отримає більше зброї, політичної підтримки та захисту після того, як президент Володимир Зеленський відвідав низку країн Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави української держави.
"Три довгі дні - і наші воїни, наша держава стають сильнішими. Я впевнений - набагато сильнішими. Повертаємося додому з новими оборонними пакетами: більше нової, потужної зброї для фронту, більше захисту для наших людей. Більше політичної підтримки", - наголосив президент.
Зеленський нагадав, що в ході своїх візитів до Італії, Німеччини, Франції та Великої Британії він провів зустрічі з лідерами вищезгаданих країн і Папою Римським Франциском. Також він спостерігав за підготовкою українських захисників та оглянув військову техніку, яку вже використовують або використовуватимуть ЗСУ.
"На всіх зустрічах обговорювали нашу формулу миру, і тепер є більше готовності партнерів дотримуватися української формули. Є більше підтримки для нашого вступу в ЄС, більше розуміння, що вступ України в НАТО буде, він неминучий", - наголосив глава держави.
Він подякував Італії за допомогу у захисті українського неба та життів людей, Німеччину - за найбільший оборонний пакет з системами ППО IRIS-T, Францію - за нові можливості для наших військових протистояти російському терору та додаткову техніку, а Британію - за домовленості про навчання українських пілотів та далекобійні ракети.
Президент зазначив, що зараз створюється коаліція для навчання українських пілотів, і він розраховує на підтримку Франції та інших партнерів.
"Отже, головні результати за ці дні - нова зброя для України, повага до українців, нашу перемогу вдалося зробити ближчою", - заявив він.
Нагадаємо, починаючи з 3 травня президент України Володимир Зеленський відвідав низку країн Європи. Він домовлявся про допомогу нашій країні протистояння агресії Росії. Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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