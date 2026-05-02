Морпіхи США взяли приклад із ЗСУ та нарешті закупили собі FPV-дрони

Корпус морської піхоти США за рекордно короткі терміни накопичив арсенал із понад 3 500 ударних FPV-дронів. Ще тисячі безпілотників надійдуть у підрозділи найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військовий портал Marine Corps Times.

Ще кілька місяців тому американські морпіхи практично не мали такого озброєння. Ситуація змінилася після того, як ЗСУ завдали значних втрат окупантам РФ саме завдяки дронам, що змінило логіку сучасних бойових дій.

"У нас не було жодного FPV-ударного дрона у Сполучених Штатах. Зараз у нас понад 3 500", - сказав командир батальйону озброєння полковник Скотт Куомо.

Розробку та використання FPV-систем активізували одразу після отримання сигналу з Пентагона про модернізацію. Це стало відповіддю на зміну характеру сучасних воєн.

Навчання бійців також вийшло на новий рівень:

1. У серпні 2025 року видали офіційний 90-сторінковий посібник із тактики застосування дронів.

2. Проводяться регулярні змагання операторів для підвищення майстерності.

3. Перший масштабний конкурс пройшов у грудні 2025 року на Окінаві (Японія).

Плани Пентагону: мільярд доларів на "ройові" атаки

Амбіції США не обмежуються поточною кількістю. Пентагон уже звернувся до лідерів оборонної промисловості. План масштабний: закупити та розгорнути понад 300 000 малих односторонніх ударних дронів до 2028 року.

Вартість цієї ініціативи становить 1 мільярд доларів. Корпус морської піхоти вже анонсував запуск шести програм навчання. Вони будуть відкриті для військовослужбовців будь-яких спеціальностей, що зробить використання дронів базовою навичкою для кожного морпіха.