Ні Україна, ні РФ не мають чіткого шляху до перемоги або миру, - NYT

Україна, як і Росія, наразі не мають чітких шляхів до тривалого миру, як і до перемоги тієї чи іншої сторони, тоді як посередник у переговорах Сполучені Штати зосереджені на війні в Ірані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NYT.

За даними видання, Європа дедалі більше готується до затяжного конфлікту, тоді як перспективи дипломатичного врегулювання між Києвом і Москвою слабшають.

США змістили фокус

Зазначається, що президент США Дональд Трамп та його команда переговорників наразі більше зосереджені на ситуації навколо Ірану. Це відволікає увагу Вашингтона від активного просування переговорів щодо війни в Україні.

Водночас без активної ролі США та суттєвого тиску на Росію досягнення будь-якої угоди виглядає малоймовірним.

Війна на виснаження

У матеріалі наголошується, що ситуація фактично зайшла в глухий кут: Україна змушена продовжувати війну на виснаження, значною мірою розраховуючи на власні ресурси.

При цьому жодна зі сторін не має вирішальної переваги, яка дозволила б швидко змінити хід війни.

Посередника не видно

Аналітики також звертають увагу, що наразі немає очевидного посередника, який міг би ефективно вплинути одночасно і на Київ, і на Москву.

Крім того, попередні очікування щодо швидкого завершення війни не справдилися. Як зазначив експерт Джеймс Шерр, через понад рік після гучних заяв про можливе швидке врегулювання сторони фактично залишаються на тих самих позиціях, що й на початку переговорів.

Таким чином, за оцінками західних аналітиків, війна Росії проти України дедалі більше набуває ознак тривалого протистояння без чіткої перспективи швидкого завершення.