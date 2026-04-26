Трамп: я продовжую говорити з Путіним і Зеленським про завершення війни в Україні
Президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує регулярні переговори з главою Кремля Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським щодо завершення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його телефонне інтерв'ю телеканалу Fox News.
Під час бесіди у Трампа запитали, чи говорив він останнім часом із Путіним і на якому етапі зараз перебувають переговори.
У відповідь лідер США сказав, що Вашингтон намагається чогось досягти, але бойові дії тривають. За його словами, ненависть між Путіним і Зеленським це безумство.
"Ненависть між президентом Путіним і президентом Зеленським - це безглуздо. Це безумство. Ненависть - це погана річ, коли ти намагаєшся щось врегулювати. Але це станеться", - сказав Трамп.
На уточнювальне запитання, коли в нього була остання розмова з Путіним, президент США дав зрозуміти, що неодноразово спілкується з лідерами кожної зі сторін, що воюють.
"Я не хочу це розкривати, але я справді розмовляю з ним (із Путіним - ред.), і я також розмовляю з президентом Зеленським... Ми працюємо над ситуацією з Росією та Україною. І сподіваюся, ми доб'ємося результату", - повідомив глава Білого дому.
Трамп також укотре наголосив, що закінчив 8 воєн, а війна в Україні, як йому здавалося, буде найлегшою, яку він зможе завершити.
Завершення війни в Україні
Нагадаємо, на початку 2026 року між Україною, США та РФ активно відбувалися тристоронні зустрічі, які, як очікувалося, мають привести до закінчення війни.
Сторони узгоджували багато питань, хоча в питанні Донбасу залишалися розбіжності. Однак після початку військової кампанії США та Ізраїлю в Ірані, переговорний трек щодо України фактично зупинився.
Днями The New York Times написало, що ні Україна, ні Росія - не мають чіткого плану ні до миру, ні до перемоги. І це в той час, як Трамп і його команда зосередилися на питанні Ірану. Але без активної ролі США і тиску на РФ - досягнення угоди виглядає малоймовірним.
При цьому зазначимо, що кілька тижнів тому керівник ОП Кирило Буданов говорив, що мирні переговори між Києвом і Москвою рушать до укладення угоди, і врегульовані війни в Україні може зайняти небагато часу.