Суспільство

В Україні знизилась довіра до гарантій безпеки від Європи та США, - опитування

14:33 30.04.2026 Чт
Зміни у настроях щодо США виявились більш кардинальними порівняно з ЄС
aimg Валерій Ульяненко
В Україні знизилась довіра до гарантій безпеки від Європи та США, - опитування Фото: Дональд Трамп, Володимир Зеленський, Емануель Макрон, Урсула фон дер Ляєн, Александер Стубб (Getty Images)

Серед українців знизилася довіра до гарантій безпеки від Європи та Сполучених Штатів у разі можливого повторного нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Згідно з результатами опитування, порівняно із січнем 2026 року, рівень довіри до європейських гарантій безпеки впав. На початку року 59% українців очікували, що Європа надасть необхідну підтримку для відбиття нападу, тоді як зараз цей показник становить 52%.

Водночас частка тих, хто не вірить у допомогу від Європи, зросла з 31% до 41%. Проте соціологи зазначають, що загалом серед громадян усе ще переважає кількість тих, хто довіряє європейським гарантіям.

Ситуація з підтримкою від США

Стосовно США зміни у настроях суспільства є більш кардинальними. Якщо в січні спостерігався паритет між тими, хто вірить і не вірить, то у квітні більшість українців висловили сумніви щодо необхідної підтримки з боку США.

В Україні знизилась довіра до гарантій безпеки від Європи та США, - опитуванняФото: результати опитування КМІС (kiis.com.ua)

Частка громадян, які не довіряють американським гарантіям, стрімко зросла з 40% до 57%. Натомість кількість тих, хто вірить у підтримку Вашингтона, скоротилася з 39% до 27%.

Крім того, соціологи відзначають, що у питанні про США вдвічі більше респондентів вагалися з відповіддю порівняно з питанням про Європу - 16% проти 7%.

Нагадаємо, на початку березня 2026 року проти передачі Донеччини виступали 62% українців. Зараз цей показник знизився до 57%. Водночас частка тих, хто погоджується на такий сценарій, зросла з 33% до 36%.

РБК-Україна також писало, що нещодавнє дослідження демонструє, що діяльність президента США Дональда Трампа на посаді схвалюють 34% американців. Це нижче за показник у 36%, який було зафіксовано під час попереднього опитування 15-20 квітня.

