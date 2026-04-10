ua en ru
Пт, 10 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Мир уже скоро? Буданов зробив заяву про закінчення війни

14:50 10.04.2026 Пт
2 хв
Яким є головний стимул для укладення угоди для Кремля?
aimg Валерій Ульяненко
Мир уже скоро? Буданов зробив заяву про закінчення війни Фото: Кирило Буданов (Getty Images)

Мирні переговори між Києвом та Москвою рухаються до укладення угоди, і врегулювання війни в Україні може зайняти небагато часу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю Bloomberg.

За його словами, у переговорному процесі з Росією є прогрес. Буданов також переконаний, що він не затягнеться.

"Усі вони розуміють, що війна має закінчитися. Ось чому вони ведуть переговори. Я не думаю, що це займе багато часу", - зазначив він.

Глава ОП визнав, що дотепер обидві сторони дотримувалися "максималістських позицій" у переговорах за посередництва США, але вони поступово наближаються до компромісу. Він зауважив, що країна-агресорка має чіткий стимул для укладення угоди.

"На відміну від нас, вони витрачають власні кошти. Це величезні суми - вже у трильйонах", - заявив Буданов.

Водночас він відмовився сказати, як саме міг би виглядати можливий компроміс щодо територіального питання, яке є найскладнішим у переговорах.

Bloomberg із посиланням на джерела у Кремлі констатує, що переговори зайшли в глухий кут, а сторони лише зафіксували позиції, які залишаються неприйнятними одна для одної.

Переговори щодо миру в Україні

Нагадаємо, вчора Буданов заявив, що удари по нафтових терміналах країни-агресорки впливають на переговорний процес. З цієї причини Україна почує на наступних переговорах "багато нового" від росіян.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський відкинув будь-який обмін території Донбасу на інші регіони. Він заявив, що РФ розуміє, що не зможе утримати території прикордоння, і прийде момент, коли ЗСУ витіснять росіян звідти.

Нещодавно Bloomberg з посиланням на джерела написало, що у США вірять, що, попри зміщення фокусу Вашингтона на Близький Схід, проведення переговорів між Росією та Україною все ще можливе.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Кирило Буданов Мирні переговори Війна в Україні
Новини
Аналітика
