Україна готова до тристоронніх переговорів в Азербайджані, - Зеленський

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спільної заяви перед пресою з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

"Ми (з Алієвим - ред.) проговорювали мирні зусилля для України. Важливо, щоб Росія знайшла в собі в собі сили закінчити цю війну", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна високо цінує роль партнерів у медіації переговорного процесу.

"Я поділився з президентом Азербайджану, що ми готові до тристоронніх переговорів. Ми мали такі переговори в Туреччині, в Швейцарії. Ми готові до таких переговорів в Азербайджані, якщо Росія буде готова до дипломатії", - додав президент.