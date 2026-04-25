Україна готова до тристоронніх переговорів в Азербайджані, - Зеленський

13:14 25.04.2026 Сб
Президент не уточнив, чи будуть США третьою стороною
aimg Тетяна Степанова
Україна готова до тристоронніх переговорів в Азербайджані, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Україна готова провести новий раунд переговорів з Росією в Азербайджані.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спільної заяви перед пресою з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

"Ми (з Алієвим - ред.) проговорювали мирні зусилля для України. Важливо, щоб Росія знайшла в собі в собі сили закінчити цю війну", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна високо цінує роль партнерів у медіації переговорного процесу.

"Я поділився з президентом Азербайджану, що ми готові до тристоронніх переговорів. Ми мали такі переговори в Туреччині, в Швейцарії. Ми готові до таких переговорів в Азербайджані, якщо Росія буде готова до дипломатії", - додав президент.

Переговори між Україною та РФ

Нагадаємо, цього року Україна вже провела кілька раундів переговорів з Росією та США.

Сторони так і не змогли дійти згоди щодо самого припинення вогню, оскільки Росія хоче здачі неокупованого Донбасу, на що Київ не погоджується.

Наразі переговори на поузі через війну на Близькому Сході.

Нещодавно глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо участь у переговорах також братимуть президенти США та Туреччини.

Зазначимо, на початку квітня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вже заявляв, що його країна готова прийняти наступний раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією.

Під ударом Харків, Дніпро та Київщина: що відомо про наслідки нічної атаки
