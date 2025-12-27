ua en ru
Сб, 27 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський про питання мови та релігії в мирному плані: Україна посилається на правила ЄС

Субота 27 грудня 2025 15:55
UA EN RU
Зеленський про питання мови та релігії в мирному плані: Україна посилається на правила ЄС Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна аргументовано посилається на правила Європейського Союзу у пунктах мирного плану, що стосуються питання релігії та мови.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів.

"Ми в цьому плані абсолютно аргументовано посилаємось на правила і закони Європейського Союзу, бо ми є майбутнім членом Європейського Союзу. Саме в такому форматі ми все обговорюємо", - сказав Зеленський.

За словами президента, питання мови та віри також обговорюються саме в цьому форматі.

Мирний план США

Нагадаємо, Україна та Сполучені Штати під час зустрічі в Маямі 19-21 грудня провели низку консультацій, під час яких зосередили свою увагу на чотирьох ключових документах - частинах майбутньої мирної угоди. Більшість моментів вдалося погодити, але найважчою темою залишається територіальне питання.

Вчора, 24 грудня, президент України Володимир Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану.

У США заявили, що врегулювати війну в Україні та досягти там сталого миру цілком можливо протягом наступних 90 днів. Адміністрація президента США Дональда Трампа планує тиснути на обидві сторони - на Росію та Україну.

Тим часом Росія вимагає змін до останньої версії мирного плану США для завершення війни в України. Зокрема, Кремль хоче більше обмежень щодо ЗСУ, а також вирішення питань щодо санкцій та своїх заморожених активів.

Додамо, що у неділю, 28 грудня, Зеленський проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Зустріч запланована у резиденції Трампа, що у штаті Флорида. Лідери обговорюватимуть мирний план.

За інформацією ЗМІ, Зеленський планує на зустрічі з Трампом усунути ключові розбіжності щодо проєкту мирної угоди.

Зеленський обіцяє, що під час зустрічі з Трампом обов'язково порушуватиме питання територій.

За словами українського президента, він обговорюватиме з Трампом і Донбас, і Запорізьку атомну електростанцію. Також європейці будуть присутні на його зустрічі з Трампом - в режимі онлайн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський мирний план США
Новини
Тривога 10 годин, будинки без тепла та світла: що відомо про наслідки обстрілу Києва на зараз
Тривога 10 годин, будинки без тепла та світла: що відомо про наслідки обстрілу Києва на зараз
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну