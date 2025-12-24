ua en ru
Посол США в НАТО спрогнозував терміни укладення миру між Україною та Росією

США, Середа 24 грудня 2025 23:20
UA EN RU
Посол США в НАТО спрогнозував терміни укладення миру між Україною та Росією Фото: посол США в НАТО Метью Вітакер (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Врегулювати війну в Україні та досягти там сталого миру цілком можливо протягом наступних 90 днів. Адміністрація президента США Дональда Трампа планує тиснути на обидві сторони - на Росію та Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла США в НАТО Метью Вітакера в інтерв'ю Fox News.

Вітакер заявив, що на нинішньому етапі переговорів за сприяння Білого дому укласти мирну угоду можна буде "протягом найближчих 90 днів". При цьому посол визнав, що хоча Україна страждає від атак росіян по енергетиці, росіяни зазнають не меншої шкоди від українських ударів - мовляв, саме тому війна повинна закінчитися.

"Президент Трамп, я думаю, виходить саме з того, що вбивства мають припинитися. Це безглуздо. Це триває вже чотири роки. Ніхто не отримує жодних стратегічних переваг. І смерть та руйнування просто мають закінчитися", - заявив він.

Вітакер додав, що у Вашингтоні налаштовані тиснути на обидві сторони - Україну та Росію - заради того, щоб досягти своєї мети та встановити мир, над яким продовжує працювати Вашингтон.

Тим часом, як стало відомо ЗМІ, Росія вимагатиме змін до останньої версії мирного плану США для завершення війни в України. Зокрема, Кремль хоче більше обмежень щодо ЗСУ, а також вирішення питань щодо санкцій та своїх заморожених активів.

Зазначимо, що Україна та Сполучені Штати під час зустрічі в Маямі 19-21 грудня провели низку консультацій, під час яких зосередили свою увагу на чотирьох ключових документах - частинах майбутньої мирної угоди. Більшість моментів вдалося погодити, але найважчою темою залишається територіальне питання.

Про те, що вказано у 20 пунктах мирного плану США для України - читайте в матеріалі РБК-Україна.

