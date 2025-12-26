Неділя, Флорида. Зеленський назвав теми зустрічі з Трампом, території у списку

Український лідер Володимир Зеленський розповів, що 20-пунктний план готовий вже на 90%. Він також наголосив, що під час зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом обов'язково підніме питання територій.

Лідер України висловив подяку командам країн, і додав, що вони "дуже непогано попрацювали" і підготували перші драфти документів. Водночас він наголосив, що є питання, які можуть обговорюватись тільки на рівні лідерів, зокрема, це гарантії безпеки.

"Що стосується просперіті, це відновлення нашої держави. І, якщо чесно, той 20-пунктний план, над яким ми працювали, на 90% готовий. Наша задача - робити так, щоб все було готово на 100%. Це не просто, і ніхто не каже, що 100% одразу буде", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що Україна має кожною зустріччю та розмовою представників країн "наближати бажаний результат".

Які питання планують обговорити

"У нас широка адженда, вона буде на вихідних, я думаю, що саме неділя, Флорида - буде у нас зустріч з президентом Трампом. Ми будемо обговорювати саме ці документи, як я сказав, гарантії безпеки, а там кілька документів в цьому блоці, і бажано знайти можливість обговорити всі", - підкреслив український лідер.

Наступним питанням Зеленський назвав економічну угоду, по якій, за його словами, поки що базові напрацювання.

"Щодо підписання - я не можу зараз сказати, чи буде готово щось до кінця, саме ця зустріч для того, щоб допрацювати максимально, як ми зможемо. Чи буде обговорено територіальні питання - всі питання, по яких у нас є питання, є розбіжності, наша сторона їх точно підніме", - заявив він.

Донбас, ЗАЕС та українська армія

За словами Зеленського, він обговорюватиме з Трампом і Донбас, і Запорізьку атомну електростанцію.

"Якщо чесно, що стосується армії, то те, що закріплено зараз в наших домовленостях, я все це відповідно відкрито сказав. Нас влаштовує та армія, яка сьогодні там зафіксована. Для нас це гарантія безпеки. І американська сторона нас чує", - зазначив лідер країни.