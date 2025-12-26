Неділя, Флорида. Зеленський назвав теми зустрічі з Трампом, території у списку
Український лідер Володимир Зеленський розповів, що 20-пунктний план готовий вже на 90%. Він також наголосив, що під час зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом обов'язково підніме питання територій.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів.
Лідер України висловив подяку командам країн, і додав, що вони "дуже непогано попрацювали" і підготували перші драфти документів. Водночас він наголосив, що є питання, які можуть обговорюватись тільки на рівні лідерів, зокрема, це гарантії безпеки.
"Що стосується просперіті, це відновлення нашої держави. І, якщо чесно, той 20-пунктний план, над яким ми працювали, на 90% готовий. Наша задача - робити так, щоб все було готово на 100%. Це не просто, і ніхто не каже, що 100% одразу буде", - сказав Зеленський.
Він зауважив, що Україна має кожною зустріччю та розмовою представників країн "наближати бажаний результат".
Які питання планують обговорити
"У нас широка адженда, вона буде на вихідних, я думаю, що саме неділя, Флорида - буде у нас зустріч з президентом Трампом. Ми будемо обговорювати саме ці документи, як я сказав, гарантії безпеки, а там кілька документів в цьому блоці, і бажано знайти можливість обговорити всі", - підкреслив український лідер.
Наступним питанням Зеленський назвав економічну угоду, по якій, за його словами, поки що базові напрацювання.
"Щодо підписання - я не можу зараз сказати, чи буде готово щось до кінця, саме ця зустріч для того, щоб допрацювати максимально, як ми зможемо. Чи буде обговорено територіальні питання - всі питання, по яких у нас є питання, є розбіжності, наша сторона їх точно підніме", - заявив він.
Донбас, ЗАЕС та українська армія
За словами Зеленського, він обговорюватиме з Трампом і Донбас, і Запорізьку атомну електростанцію.
"Якщо чесно, що стосується армії, то те, що закріплено зараз в наших домовленостях, я все це відповідно відкрито сказав. Нас влаштовує та армія, яка сьогодні там зафіксована. Для нас це гарантія безпеки. І американська сторона нас чує", - зазначив лідер країни.
Нагадаємо, у п'ятницю, 26 грудня, стало відомо, що Дональд Трамп у неділю, 28 грудня, проведе зустріч з Володимиром Зеленським у своїй резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида.
Зазначимо, посол США в НАТО Метью Вітакер спрогнозував терміни укладення миру між Україною та Росією. За його словами, це може статися протягом найближчих 90 днів.