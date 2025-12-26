Зеленський розповів, чи будуть європейці на його зустрічі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський уже 28 грудня зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Флориді. Європейські партнери підключаться до переговорів онлайн.

Про це у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна заявив президент України Володимир Зеленський.

Водночас, за словами президента, якщо говорити про весь мирний процес, то потрібно найближчим часом знайти формат, у якому братимуть участь не тільки Україна і США, а й Європа.

"Ми б хотіли, щоб європейці були. Я не впевнений що саме зараз за добу ми можемо всі зібратися офлайн, як мінімум ми підключимося онлайн і будуть на контакті наші партнери", - розповів він.

Зеленський зазначив, що він буде на постійному контакті з європейськими партнерами.

Участь Європи в переговорах

Нагадаємо, спочатку Україна і США обговорювали мирний план Вашингтона у двосторонньому форматі. Зокрема, українські чиновники кілька разів їздили на переговори в Маямі. Також переговорний процес проходив у Берліні та Женеві.

Остання така зустріч відбулася минулого тижня. Україну представляли секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умеров і начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Також джерела РБК-Україна зазначали, що до переговорів приєдналися радники з нацбезпеки Британії, Франції та Німеччини.

Західні ЗМІ поширювали чутки про те, що в переговорах мають брати участь міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані, але така інформація не підтвердилася.

До речі, про те, що Зеленський зустрінеться з Трампом 28 грудня, стало відомо тільки сьогодні.