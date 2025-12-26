ua en ru
Головна » Новини » Політика

Трамп зустрінеться із Зеленським у неділю: ЗМІ назвали місце

П'ятниця 26 грудня 2025 12:19
Трамп зустрінеться із Зеленським у неділю: ЗМІ назвали місце Фото: Дональд Трамп та Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У неділю, 28 грудня президент України Володимир Зеленський може провести зустріч з очільником Білого дому Дональдом Трампом. Зустріч запланована у резиденції Трампа, що у штаті Флорида.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву репортера Axios Барака Равіда у соціальній мережі X.

Як розповів журналіст із посиланням на неназваного українського посадовця, зустріч відбудеться в Мар-а-Лаго.

"Президент Трамп зустрінеться з президентом України Зеленським у неділю в Мар-а-Лаго, повідомляє український чиновник", - йдеться у короткому дописі Барака.

Мар-а-Лаго - приватна резиденція у Флориді, що належить президенту США Дональду Трампу.

Мирний план США

Раніше Зеленський заявив про домовленість щодо зустрічі з Трампом найближчим часом.

А вже сьогодні, 26 грудня, Зеленський анонсував зустріч з президентом США Дональдом Трампом щодо мирного плану. При цьому дату і місце зустрічі він не повідомляв.

За словами президента, секретар РНБО Рустем Умєров доповів йому про свої чергові контакти з американською стороною.

"Жодного дня не втрачаємо. Багато може вирішитися до Нового року", - повідомив Зеленський.

24 грудня президент України вперше розкрив зміст "мирного плану" з 20 пунктів, узгодженого з США.

Напередодні посол США в НАТО Метью Вітакер спрогнозував терміни укладення миру між Україною та Росією.

Він сказав, що на нинішньому етапі переговорів за сприяння Білого дому укласти мирну угоду можна буде "протягом найближчих 90 днів".

При цьому посол визнав, що хоча Україна страждає від атак росіян по енергетиці, росіяни зазнають не меншої шкоди від українських ударів - мовляв, саме тому війна повинна закінчитися.

Проєкт мирної угоди вже передано російському диктатору Володимиру Путіну.

Днями спецпосланець Кремля Кирило Дмитрієв доставив документи до Москви, після чого прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі наразі аналізують матеріали, передані Дмитрієвим за підсумками переговорів у Маямі.

