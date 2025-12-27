Зеленский о вопросах языка и религии в мирном плане: Украина ссылается на правила ЕС

Украина аргументированно ссылается на правила Европейского Союза в пунктах мирного плана, касающихся вопроса религии и языка.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

По словам президента, вопросы языка и веры также обсуждаются именно в этом формате.

"Мы в этом плане абсолютно аргументированно ссылаемся на правила и законы Европейского Союза, потому что мы являемся будущим членом Европейского Союза. Именно в таком формате мы все обсуждаем", - сказал Зеленский.

Мирный план США

Напомним, Украина и Соединенные Штаты во время встречи в Майами 19-21 декабря провели ряд консультаций, во время которых сосредоточили свое внимание на четырех ключевых документах - частях будущего мирного соглашения. Большинство моментов удалось согласовать, но самой тяжелой темой остается территориальный вопрос.

Вчера, 24 декабря, президент Украины Владимир Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана.

В США заявили, что урегулировать войну в Украине и достичь там устойчивого мира вполне возможно в течение следующих 90 дней. Администрация президента США Дональда Трампа планирует давить на обе стороны - на Россию и Украину.

Между тем Россия требует изменений в последней версии мирного плана США для завершения войны в Украине. В частности, Кремль хочет больше ограничений по ВСУ, а также решения вопросов относительно санкций и своих замороженных активов.

Добавим, что в воскресенье, 28 декабря, Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. Встреча запланирована в резиденции Трампа, что в штате Флорида. Лидеры будут обсуждать мирный план.

По информации СМИ, Зеленский планирует на встрече с Трампом устранить ключевые разногласия по проекту мирного соглашения.

Зеленский обещает, что во время встречи с Трампом обязательно будет поднимать вопрос территорий.

По словам украинского президента, он будет обсуждать с Трампом и Донбасс, и Запорожскую атомную электростанцию. Также европейцы будут присутствовать на его встрече с Трампом - в режиме онлайн.