ua en ru
Сб, 27 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский о вопросах языка и религии в мирном плане: Украина ссылается на правила ЕС

Суббота 27 декабря 2025 15:55
UA EN RU
Зеленский о вопросах языка и религии в мирном плане: Украина ссылается на правила ЕС Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина аргументированно ссылается на правила Европейского Союза в пунктах мирного плана, касающихся вопроса религии и языка.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы в этом плане абсолютно аргументированно ссылаемся на правила и законы Европейского Союза, потому что мы являемся будущим членом Европейского Союза. Именно в таком формате мы все обсуждаем", - сказал Зеленский.

По словам президента, вопросы языка и веры также обсуждаются именно в этом формате.

Мирный план США

Напомним, Украина и Соединенные Штаты во время встречи в Майами 19-21 декабря провели ряд консультаций, во время которых сосредоточили свое внимание на четырех ключевых документах - частях будущего мирного соглашения. Большинство моментов удалось согласовать, но самой тяжелой темой остается территориальный вопрос.

Вчера, 24 декабря, президент Украины Владимир Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана.

В США заявили, что урегулировать войну в Украине и достичь там устойчивого мира вполне возможно в течение следующих 90 дней. Администрация президента США Дональда Трампа планирует давить на обе стороны - на Россию и Украину.

Между тем Россия требует изменений в последней версии мирного плана США для завершения войны в Украине. В частности, Кремль хочет больше ограничений по ВСУ, а также решения вопросов относительно санкций и своих замороженных активов.

Добавим, что в воскресенье, 28 декабря, Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. Встреча запланирована в резиденции Трампа, что в штате Флорида. Лидеры будут обсуждать мирный план.

По информации СМИ, Зеленский планирует на встрече с Трампом устранить ключевые разногласия по проекту мирного соглашения.

Зеленский обещает, что во время встречи с Трампом обязательно будет поднимать вопрос территорий.

По словам украинского президента, он будет обсуждать с Трампом и Донбасс, и Запорожскую атомную электростанцию. Также европейцы будут присутствовать на его встрече с Трампом - в режиме онлайн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский мирный план США
Новости
Тревога 10 часов, дома без тепла и света: что известно о последствиях обстрела Киева на сейчас
Тревога 10 часов, дома без тепла и света: что известно о последствиях обстрела Киева на сейчас
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну