США можуть визнати РФ і Білорусь спонсорами тероризму: в чому причина

П'ятниця 12 вересня 2025 04:50
UA EN RU
США можуть визнати РФ і Білорусь спонсорами тероризму: в чому причина Фото: сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Двопартійна група сенаторів США закликає визнати Росію державою-спонсором тероризму через масову депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Сенатори республіканець Ліндсі Грем, демократ Річард Блюменталь, демократ Емі Клобучар та республіканка Кеті Брітт у четвер представили новий законопроєкт, спрямований на посилення тиску на Росію.

Документ передбачає визнання Росії та Білорусі державами-спонсорами тероризму у разі, якщо вони не повернуть понад 19 тисяч дітей, що були незаконно вивезені в період повномасштабної війни.

Наразі у списку держав-спонсорів тероризму, згідно із законодавством США, перебувають Куба, Іран, КНДР та Сирія.

"Потрапити до цього списку складно, але Росія вже заслужила перебувати в ньому. Ми попросимо лідерів обох партій дати нам можливість обговорити й проголосувати за це, і ми хочемо запустити цей процес уже зараз", - заявив Грем.

Він також має намір закликати лідерів обидвох партій обговорити та проголосувати за ініціативу вже найближчим часом.

Нові санкції за відмову від миру

Одночасно Грем просуває окремий двопартійний санкційний законопроєкт, що вже має понад 80 співавторів.

Він передбачає запровадження економічних санкцій проти Росії у разі відмови Путіна від переговорів з Україною, а також встановлює 500% тариф на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.

У четвер Грем повідомив журналістам, що провів "дуже хорошу розмову" з Білим домом. За його словами, більшість розбіжностей врегульовано, і "вже наступного тижня повідомлю вам, де ми точно перебуваємо".

Готовність до голосування

Грем також заявив, що планує провести переговори з лідером республіканської більшості Джоном Туном щодо винесення законопроєкту на голосування. Тун констатував зростання зацікавленості в ухваленні цього документу.

"Ми намагаємося створити ще один фронт проти путінської Росії", - наголосив сенатор, коментуючи нову ініціативу.

За словами Грема, Росія вторглася в Україну та викрала понад 19 546 українських дітей.

"Яка правильна відповідь? Діяти. Світ повинен перестати бездіяти та зробити це неприйнятним", - підкреслив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про готовність запровадити санкції проти Росії після атаки російськими дронами Польщі. Інцидент викликав хвилю критики на адресу Росії з боку демократів і республіканців.

Однак Трамп наразі відмовляється запроваджувати прямі обмежувальні заходи.

