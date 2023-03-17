Суд Гааги видав ордер на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер було видано на ім'я уповноваженої при президентові Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Белової.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МКС .

"Володимир Путін, імовірно, несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації населення і незаконної передачі дітей з окупованих районів України до РФ", - ідеться в повідомленні.

При цьому Львова-Бєлова також звинувачують у незаконній депортації українських дітей до РФ.

"Існують розумні підстави вважати, що кожен підозрюваний несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації населення і незаконної передачі населення з окупованих районів України до РФ на шкоду українським дітям", - ідеться в повідомленні.

Суд вирішив, що ордери є секретними для захисту жертв і свідків, а також для забезпечення безпеки розслідування.

"Тим не менш, з огляду на те, що поведінка, що розглядається в даній ситуації, імовірно, триває, і що інформування громадськості про ордери може сприяти запобіганню подальшому вчиненню злочинів", - йдеться в повідомленні.

Президент МКС Петро Гофманський заявив, що виконання залежить від міжнародного співробітництва.

"Судді видали ордер на арешт (Путіна і Львової-Бєлової, - ред.). Їх виконання залежить від міжнародного співробітництва", - заявив він.

Зазначимо, що кілька днів тому прес-секретар диктатора РФ Дмитро Пєсков заявляв, що РФ не визнає Міжнародного кримінального суду і його юрисдикції.

"Ми не визнаємо цей суд, ми не визнаємо юрисдикцію цього суду. Так до цього і ставимося", - заявив тоді він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міжнародний кримінальний суд порушить дві справи про воєнні злочини РФ в Україні.

Крім того, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що головна мета України щодо спецтрибуналу - вирішити питання імунітетів "трійки" вищого керівництва РФ від переслідування в міжнародному праві.

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