Українські діти в окупації та РФ: все більше країн хочуть допомогти з поверненням

Зросла кількість країн, котрі хочуть допомогти з поверненням українських дітей на Батьківщину, яких Росія депортувала на свою територію. Мова йде також про дітей, котрі знаходяться в окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу глави держави.

У підсумковій заяві після зустрічі високого рівня в Нью-Йорку йдеться про те, що Євросоюз та Андорра офіційно заявили про приєднання до "Міжнародної коаліції за повернення українських дітей".

Як повідомили в пресслужбі президента, цей крок ще більше посилив спільну відданість "цій важливій справі".

Зазначимо, що загалом до коаліції за повернення українських дітей входять близько 40 країн.

Під час зустрічі члени міжнародної коаліції закликали Росію негайно повернути українських дітей.

Пріоритетом роботи міжнародної коаліції було визначено безпечне повернення українських дітей додому, їхня реінтеграція та реабілітація.

Зазначається, що всі дії членів коаліції мають керуватися найкращими інтересами дитини й повною повагою до міжнародного гуманітарного права та права у сфері прав людини.

"Підкреслили, що повернення дітей має бути складовою ширших зусиль із просування миру, примирення та притягнення до відповідальності в Україні", - зазначили в пресслужбі президента.

Також наголосили на тому, що міжнародна співпраця є необхідною, зокрема через адвокаційні кампанії та тиху дипломатію.