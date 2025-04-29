В Україні введуть кримінальну відповідальність за депортацію дітей: що відомо

Верховна Рада України прийняла за основу проєкт закону щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення та використання дітей у військових цілях представником іноземної держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

Автори законопроєкту зазначають, що прийняття законопроєкту обумовлене необхідністю забезпечення кримінально-правового переслідування за незаконне переміщення, депортацію, невиправдану затримку репатріації дитини, використання дитини у військових цілях представником іноземної держави.

Відповідні дії іноземних агентів пропонується визначити як воєнні злочини.

Прийняття цього законопроєкту дозволить запобігти юридичній та фактичній безкарності за вчинення зазначених злочинів щодо українських дітей, які перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права.

Зазначається, що це питання, особливо в умовах міжнародного збройного конфлікту з Росією, є надзвичайно важливим і таким, що потребує невідкладного вирішення.

До того ж у звіті Міжнародної незалежної комісії ООН з розслідування ситуації в Україні міститься висновок експертів про те, що "у більшості ситуацій переміщення дітей, які розглядала комісія, російські органи влади не намагалися сприяти возз’єднанню сімей. Комісія встановила, що в цих ситуаціях російська влада порушила своє зобов’язання згідно з міжнародним гуманітарним правом усіма можливими способами сприяти возз’єднанню сімей, роз’єднаних унаслідок збройного конфлікту, що може бути кваліфіковано як воєнний злочин у вигляді невиправданої затримки репатріації цивільних осіб".

Широкомасштабність та систематичність наведених неправомірних дій щодо українських дітей свідчать про значний перелік залучених осіб до їх вчинення.

За даними платформи "Діти війни", 19 546 українських дітей були ідентифіковані як депортовані або примусово вивезені російськими агентами.

Також, за даними Bring Kids Back UA, вже вдалося повернути 1 293 дитини, які були депортовані, примусово переселені або перебували на тимчасово окупованих територіях.