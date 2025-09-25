ua en ru
Захист дітей і лист Путіну: Олена Зеленська розкрила деталі зустрічі з Меланією Трамп

Нью-Йорк, Четвер 25 вересня 2025 20:09
Захист дітей і лист Путіну: Олена Зеленська розкрила деталі зустрічі з Меланією Трамп Фото: перша леді України Олена Зеленська та перша леді США Меланія Трамп (t.me/FirstLadyOfUkraine)
Автор: Іван Носальський

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з першою леді США Меланією Трамп. Головною темою обговорень став захист українських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Олену Зеленську в Telegram.

За словами Зеленської, вони з Трамп обговорили спільні цінності, насамперед захист дітей та їхнього дитинства.

"Подякувала пані Меланії за підтримку України. Особливо за увагу до дітей, які стали жертвами жорстокої війни Росії проти України. Зокрема, за лист - заклик до Путіна про мир для дітей", - зазначила перша леді України.

Вона уточнила, що надзвичайно цінує відкритість серця першої леді США до теми благополуччя дітей у всьому світі.

Зеленська наголосила, що не припиняє вірити в дієвість м'якої сили - у людяність, співпереживання та здатність змінювати реальність на краще.

Перша леді висловила впевненість, що спільними зусиллями можна допомогти всім дітям, які потребують допомоги.

Також Зеленська додала, що сподівається на подальшу співпрацю з Трамп для захисту дітей.

Зустріч Зеленської та Трамп

Нагадаємо, вчора, 24 вересня, прессекретар президента України Сергій Никифоров розповів у коментарі РБК-Україна, що перша леді України Олена Зеленська зустрілася в Нью-Йорку з першою леді США Меланією Трамп.

За словами Никифорова, зустріч відбулася 23 вересня. При цьому деталей він не розкривав.

