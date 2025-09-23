ua en ru
Зеленський озвучив, скільки викрадених Росією дітей вдалось повернути в Україну

Вівторок 23 вересня 2025 19:31
Зеленський озвучив, скільки викрадених Росією дітей вдалось повернути в Україну Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Україна змогла повернути з Російської Федерації 1625 дітей. Це вдалось завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на засіданні Міжнародної коаліції за повернення дітей у Нью-Йорку.

"Кожне повернення є успіхом, врятована дитина. Але також викликом, тому що дитина має бути реінтегрована і захищена від травми, через яку вона пройшла. Перша леді України докладається до реінтеграційних проєктів для таких дітей. І сьогодні ви почуєте від Олени про цю роботу", - розповів Зеленський.

Депортація українських дітей

За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, від початку повномасштабного вторгнення Росія вивезла з України понад 19,5 тисячі дітей. Раніше було відомо, що повернути додому вже вдалося понад тисячу українських дітей, і цей процес триває.

Саме факт депортації дітей став підставою для Міжнародного кримінального суду в Гаазі видати ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової.

Також додамо, що у квітні цього року Рада прийняла за основу проект закону щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення та використання дітей у військових цілях представником іноземної держави.

А ось двопартійна група сенаторів США закликає визнати Росію державою-спонсором тероризму через масову депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Днями стало відомо, що Україна повернула з тимчасово окупованої Росією території також 16 дітей. Перед тим повернули дитину, яка попри тиск вчилась в українській школі, і хотіла продовжувати навчання в Україні.

