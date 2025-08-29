Зеленський назвав три ключові блоки гарантій безпеки для України

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, 18 серпня у Білому домі відбулася зустріч президента США Дональда Тампа з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Головною темою обговорення стали гарантії безпеки для України.

Союзники розглянули можливість гарантій безпеки, подібних до статті 5 НАТО, але поза межами Альянсу.

У ході переговорів президент США Дональд Трамп підтвердив участь США у цих гарантіях, однак наголосив, що основне навантаження має лягти на європейських партнерів, і виключив відправку американських військових до України.

Натомість "коаліція рішучих" оголосила готовність розгорнути сили стримування в Україні.

Водночас премʼєр-міністр Італії Джорджія Мелоні запропонувала європейським лідерам план надання гарантій безпеки Україні у форматі колективної допомоги, який не передбачає членства в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі у Білому домі повідомив, що деталі гарантій планують узгодити протягом 10 днів. Однак пізніше терміни зсунулися ще на тиждень.

25 серпня Трамп публічно запевнив, що Європа надасть "значні" гарантії, а США стоятимуть на підтримці цих зобов’язань.

Своєю чергою Зеленський повідомляв, що разом із міжнародними партнерами готується "конфігурація" гарантій безпеки, яка має лягти в основу домовленостей у разі можливого переговорного процесу з Росією.

Тим часом Євросоюз визначив, як братиме участь у безпекових гарантіях України. Мова йде про навчальні та цивільні місії, а також про роль нейтральних держав.