Зеленський натякнув на зміну посла у Польщі, у нього буде нова посада

Посол України в Польщі Василь Боднар може отримати посаду заступника міністра закордонних справ України.

Як повідомляє РБК-Україна , про це український президент Володимир Зеленський заявив під час наради послів України в Києві.

"Аналіз рівня послів, щодо посилення Міністерства закордонних справ привів нас з Андрієм Івановичем до того, що напевно ви також можете бути заступником міністра", - сказав глава держави, звертаючись до Боднара.

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував кілька рішень щодо Польщі, оскільки "усім в Європі потрібні добросусідські, рівноправні та взаємовигідні відносини, які будуються на повазі".

Глава держави провів нараду про політику України стосовно Польщі, під час якої зауважив, що Варшава відчутно підтримала Київ після початку повномасштабної війни. Одними з ключових будуть рішення на дипломатичному напрямку.

Погіршення відносин між Україною та Польщею

Нагадаємо, наприкінці травня між Україною та Польщею виникла дипломатична напруженість після того, як Зеленський присвоїв одному зі спецпідрозділів ЗСУ почесне найменування "Героїв УПА".

Цей крок викликав критику з боку Варшави. У Польщі вважають Українську повстанську армію відповідальною за Волинську трагедію 1943-1945 років, яку визнають геноцидом польського населення.

На тлі дискусій навколо історичної пам'яті та оцінки діяльності УПА президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Згодом від цієї державної нагороди також відмовилися колишні президенти України.

Пізніше, 29 липня, Володимир Зеленський дорогою зі США відвідав польський Люблін, де зустрівся із прем'єром країни Дональдом Туском. Сторони обговорили питання інвестицій в Україну, співпрацю у сфері протиповітряної оборони, а також інші напрями двосторонньої взаємодії.