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Зеленський вперше приїхав до Польщі після позбавлення ордену

16:31 29.07.2026 Ср
1 хв
Глава держави планує зустріч з польським прем'єром
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський вперше приїхав до Польщі після позбавлення ордену Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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В середу, 29 липня, український президент Володимир Зеленський дорогою зі США прибув до Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польський державний телеканал TVP Info.

Прибуття українського президента транслюють у прямому ефірі.

Літак Зеленського прибув до польського Любліна. Глава держави проведе переговори з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Це перший візит Зеленського до Польщі після загострення у відносинах між Києвом і Варшавою, яке виникло через рішення присвоїти одному з українських військових підрозділів ім'я героїв УПА.

Нагадаємо, наприкінці травня між Україною та Польщею загострилися дипломатичні відносини після того, як Володимир Зеленський присвоїв одному зі спецпідрозділів ЗСУ почесне найменування "Героїв УПА".

Це рішення викликало різку реакцію у Варшаві. Польська сторона вважає Українську повстанську армію відповідальною за Волинську трагедію 1943-1945 років, яку визнає геноцидом польського населення.

На тлі суперечок щодо історичної пам'яті та ролі УПА президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Пізніше від цієї нагороди також відмовилися попередні президенти України.

Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна.

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