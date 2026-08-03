Умєров отримав нову посаду в секторі безпеки: указ Зеленського

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента України Володимира Зеленського

Крім того, глава держави звільнив Умєрова з посади секретаря РНБО.

"Звільнити Умєрова Рустема Енверовича з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі президента.

"Це для Умєрова природня сфера – постійні спеціальні міжнародні контакти, зовнішня діяльність, структура, яка поєднує зброю та міжнародний трек. І там є базова основа, щоб "заземлити" всю роботу щодо антибалістичної коаліції, дрон-ділам тощо", - пояснював співрозмовник РБК-Україна.

Хто очолював СЗР до Умєрова

До Умєрова тимчасовим виконувачем обов'язків Голови Служби зовнішньої розвідки України був Олег Луговський, якого було призначено на посаду указом Президента від 4 лютого 2026 року № 100/2026. До цього відомство очолював Олег Іващенко (з березня 2024 року до січня 2026 року).

Чим займається Служба зовнішньої розвідки

Голова Служби зовнішньої розвідки України керує органом, який: