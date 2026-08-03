Умєров отримав нову посаду в секторі безпеки: указ Зеленського
Колишній секретар РНБО Рустем Умєров отримав нову посаду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента України Володимира Зеленського
Крім того, глава держави звільнив Умєрова з посади секретаря РНБО.
"Звільнити Умєрова Рустема Енверовича з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі президента.
"Це для Умєрова природня сфера – постійні спеціальні міжнародні контакти, зовнішня діяльність, структура, яка поєднує зброю та міжнародний трек. І там є базова основа, щоб "заземлити" всю роботу щодо антибалістичної коаліції, дрон-ділам тощо", - пояснював співрозмовник РБК-Україна.
Хто очолював СЗР до Умєрова
До Умєрова тимчасовим виконувачем обов'язків Голови Служби зовнішньої розвідки України був Олег Луговський, якого було призначено на посаду указом Президента від 4 лютого 2026 року № 100/2026. До цього відомство очолював Олег Іващенко (з березня 2024 року до січня 2026 року).
Чим займається Служба зовнішньої розвідки
Голова Служби зовнішньої розвідки України керує органом, який:
- добуває розвідувальну інформацію за кордоном про військові, політичні, економічні та інші загрози Україні;
- організовує проведення зовнішньої розвідки та спеціальних розвідувальних операцій;
- доповідає здобуту інформацію президенту та іншим керівникам держави;
- забезпечує захист національних інтересів України за межами країни.
Нагадаємо, раніше Зеленський говорив, що ще розмірковує, яку посаду запропонувати ексміністру оборони Рустему Умєрову.
За його словами, він зосередиться на міжнародній діяльності та безпековій співпраці.