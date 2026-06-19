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Президент Польщі позбавив Зеленського Ордена Білого Орла

21:13 19.06.2026 Пт
3 хв
Рішення Навроцького стало наслідком скандалу через УПА
aimg Валерій Ульяненко
Президент Польщі позбавив Зеленського Ордена Білого Орла Фото: Кароль Навроцький (Getty Images)
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Президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення щодо позбавлення українського президента Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Навроцького в X.

Польський лідер підкреслив, що Орден Білого Орла є символом найвищої довіри Польщі, "особливого зв'язку з державою та вдячності нації".

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Навроцький наголосив, що він є великим магістром Ордена Білого Орла і "зобов’язаний стояти на сторожі честі найвищої державної нагороди.

"Історія не повинна бути перешкодою для майбутнього. Однак добре майбутнє може бути побудоване виключно на правді", - зазначив він.

Президент Польщі позбавив Зеленського Ордена Білого ОрлаФото: Навроцький ухвалив рішення щодо Ордена Зеленського (інфографіка РБК-Україна)

Він назвав рішення української влади не лише обурливим, а й глибоко розчаровуючим, "оскільки воно б'є по довірі", яка вибудовувалася між президентами протягом останніх місяців для відновлення взаєморозуміння у складних історичних питаннях.

"Цей обов’язок покладається також на Капітулу Ордена Білого Орла. Тому, з огляду на згоду президента Володимира Зеленського на присвоєння одній із частин ЗСУ назви "Героїв УПА", після консультацій із Капітулою я прийняв рішення про позбавлення президента України Ордена Білого Орла", - заявив Навроцький.

Межі, які не можна перетинати

Президент Польщі також нагадав, що Варшава надала безпрецедентну військову допомогу та навчила тисячі українських бійців, тому для неї є неприйнятним, що тепер частина з них служитиме під прапором УПА.

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Водночас польський президент закликав Володимира Зеленського та українську владу "повернутися на шлях правди та взаємоповаги", наголосивши, що шлях України до ЄС вимагає готовності чесно зіткнутися зі складними сторінками історії.

"Є межі, які в польсько-українських відносинах перетинати не можна", - підкреслив Навроцький.

Він також пояснив, що позбавлення Зеленського нагороди не спрямоване проти українського народу, а Польща й надалі підтримуватиме Україну в боротьбі проти російської агресії.

Зазначимо, кавалерами польського Ордену Білого Орла досі залишаються російська імператриця Катерина ІІ та Беніто Муссоліні - фашистський лідер Італії, союзник Адольфа Гітлера.

Нагадаємо, загострення дипломатичних відносин між Києвом і Варшавою виникло 26 травня після того, як Зеленський підписав указ про надання Окремому центру спецоперацій "Північ" Сил спецоперацій ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА".

У відповідь Навроцький заявив про можливість позбавити Зеленського ордена Білого Орла - найвищої державної нагороди Польщі, яку український президент отримав від Анджея Дуди у квітні 2023 року.

Водночас глава МЗС Польщі Радослав Сікорський виступив проти такої ініціативи, зазначивши, що цим орденом досі нагороджений, зокрема, колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер.

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Володимир Зеленський Польща УПА Збройні сили України Кароль Навроцький
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