Туск назвав стратегічною помилкою конфлікт між Україною та Польщею
Втягування польських та українських політиків у міжусобний конфлікт є серйозною стратегічною помилкою, яка завдасть значної шкоди.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційну сторінку в X.
Наслідки політичних суперечок
Польський прем'єр висловив жорстку критику на адресу тих, хто розпалює напруженість між країнами-сусідами.
"Втягування політиків Польщі та України в конфлікт - це стратегічна помилка, яка зашкодить обом сторонам: з точки зору бізнесу, геополітично та репутаційно. А в політиці, як відомо, помилка гірша за злочин", - наголосив глава польського уряду.
Він також додав, що зараз веде активні переговори із західними союзниками, аби врегулювати кризу та знайти компромісні рішення.
"У переговорах з моїми європейськими партнерами я прагну мінімізувати втрати та зменшити напруженість. Це нелегке завдання", - резюмував Туск.
Скандал навколо нагород та УПА
Нагадаємо, останнім часом відносини між Києвом та Варшавою значно загострилися через історичні суперечки. Дипломатичну кризу спровокувало рішення української сторони присвоїти одному з підрозділів ЗСУ почесне ім'я героїв УПА.
На тлі цього президент Польщі Кароль Навроцький пішов на безпрецедентний крок і відібрав у президента України Володимира Зеленського найвищу державну нагороду країни - Орден Білого Орла.
У відповідь на дії Варшави українські високопосадовці, серед яких очільник МЗС Андрій Сибіга та керівник ОП Кирило Буданов, офіційно відмовилися від своїх польських відзнак.
Глава української дипломатії Андрій Сибіга заявив, що Київ готовий дзеркально відповідати на зневажливі кроки, і зазначив, що Навроцький став руйнівником двосторонніх відносин, який отримує за свої дії "аплодисменти з Москви".
Через неефективність традиційних каналів комунікації прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск публічно закликав лідерів обох держав до прямих переговорів, аби емоції не зруйнували солідарність проти РФ.
Водночас польський тренд на повернення відзнак дійшов і до самої Варшави, де ексдепутат Сейму Пйотр Фоглер повернув свій хрест заслуги на знак протесту проти політики Навроцького щодо України.