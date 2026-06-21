Туск назвав стратегічною помилкою конфлікт між Україною та Польщею

Втягування польських та українських політиків у міжусобний конфлікт є серйозною стратегічною помилкою, яка завдасть значної шкоди.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційну сторінку в X .

Наслідки політичних суперечок

Польський прем'єр висловив жорстку критику на адресу тих, хто розпалює напруженість між країнами-сусідами.

"Втягування політиків Польщі та України в конфлікт - це стратегічна помилка, яка зашкодить обом сторонам: з точки зору бізнесу, геополітично та репутаційно. А в політиці, як відомо, помилка гірша за злочин", - наголосив глава польського уряду.

Він також додав, що зараз веде активні переговори із західними союзниками, аби врегулювати кризу та знайти компромісні рішення.

"У переговорах з моїми європейськими партнерами я прагну мінімізувати втрати та зменшити напруженість. Це нелегке завдання", - резюмував Туск.

Скандал навколо нагород та УПА

Нагадаємо, останнім часом відносини між Києвом та Варшавою значно загострилися через історичні суперечки. Дипломатичну кризу спровокувало рішення української сторони присвоїти одному з підрозділів ЗСУ почесне ім'я героїв УПА.

На тлі цього президент Польщі Кароль Навроцький пішов на безпрецедентний крок і відібрав у президента України Володимира Зеленського найвищу державну нагороду країни - Орден Білого Орла.