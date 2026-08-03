Клименко - новий секретар РНБО: Зеленський підписав указ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Указ президента України №694.

"Призначити Клименка Ігоря Володимировича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в Указі.

Зміни в уряді та відставка з МВС

Клименко очолював Міністерство внутрішніх справ з 7 лютого 2023 року - після загибелі попереднього міністра Дениса Монастирського.

До цього, з вересня 2019-го, він керував Національною поліцією України.

У квітні 2026-го, після теракту в Голосіївському районі Києва, у Верховній Раді навіть зареєстрували проєкт постанови про звільнення Клименка з посади міністра, однак профільний комітет його не підтримав.

12 липня президент Зеленський оголосив про рішення оновити склад Кабміну. Того ж дня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко подала у відставку, пояснивши це необхідністю "оновлення уряду" за результатами розмови з президентом.

14 липня Верховна Рада відправила у відставку Свириденко та весь її Кабмін. Президент запропонував їй нову посаду (посол у США), проте вона не поспішала погоджуватись.

Ще до відставки уряду з'явилась інформація, що свою посаду може втратити міністр оборони Михайло Федоров.

Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" назвав причини рішення - зокрема розбіжності у баченні ведення війни між Федоровим і тодішнім головнокомандувачем Олександром Сирським.

16 липня Верховна Рада призначила новий склад Кабміну на чолі з Сергієм Корецьким (ексглавою "Нафтогазу"). На місце Федорова спершу розглядали Ігоря Клименка. Рішення звільнити Федорова викликало масові протести й навіть відставку одного з нардепів та заступника командувача Повітряних сил.