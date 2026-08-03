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Зеленский намекнул на смену посла в Польше, у него будет новая должность

14:15 03.08.2026 Пн
2 мин
Глава государства анонсировал изменения в дипломатическом корпусе
aimg Валерий Ульяненко aimg Роман Кот
Зеленский намекнул на смену посла в Польше, у него будет новая должность Фото: Василий Боднар (Getty Images)
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Посол Украины в Польше Василий Боднар может получить должность замминистра иностранных дел Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил во время совещания послов Украины в Киеве.

"Анализ уровня послов об усилении Министерства иностранных дел привел нас с Андреем Ивановичем к тому, что наверняка вы также можете быть заместителем министра", - сказал глава государства, обращаясь к Боднару.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал несколько решений по Польше, поскольку "всем в Европе нужны добрососедские, равноправные и взаимовыгодные отношения, которые строятся на уважении".

Глава государства провел совещание о политике Украины в отношении Польши, в ходе которого отметил, что Варшава ощутимо поддержала Киев после начала полномасштабной войны. Одними из ключевых будут решения на дипломатическом направлении.

Ухудшение отношений между Украиной и Польшей

Напомним, в конце мая между Украиной и Польшей возникла дипломатическая напряженность после того, как Зеленский присвоил одному из спецподразделений ВСУ почетное наименование "Героев УПА".

Этот шаг вызвал критику со стороны Варшавы. В Польше считают Украинскую повстанческую армию ответственной за Волынскую трагедию 1943-1945 годов, которую признают геноцидом польского населения.

На фоне дискуссий вокруг исторической памяти и оценки деятельности УПА президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Впоследствии от этой государственной награды отказались бывшие президенты Украины.

Позже, 29 июля, Владимир Зеленский по дороге из США посетил польский Люблин, где встретился с премьером страны Дональдом Туском. Стороны обсудили вопросы инвестиций в Украину, сотрудничество в сфере противовоздушной обороны и другие направления двустороннего взаимодействия.

Напомним, сегодня президент Украины назначил Рустема Умерова руководителем Службы внешней разведки. В то же время отдельным указом он уволил его с должности секретаря СНБО.

Кроме того, Владимир Зеленский своим указом сегодня назначил бывшего министра внутренних дел Игоря Клименко секретарем СНБО Украины.

Также глава государства заявил, что на этой неделе состоится специальный формат заседания СНБО, который проверит выполнение планов стойкости для областей. Он также анонсировал ответственность для тех, кто провалит задачи.

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