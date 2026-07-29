Зеленський розкрив перші деталі зустрічі із Туском
Сьогодні, 29 липня, український президент зустрівся із польським прем'єром. Вони обговорили інвестиції в Україну, співпрацю у сфері ППО і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського і допис Дональда Туска.
"Провели зустріч із премʼєр-міністром Дональдом Туском у Любліні. Обговорили багато двосторонніх питань, і серед них історичний діалог між нашими державами. Розповів про нашу дипломатичну роботу у Вашингтоні", - зазначив глава держави.
Президент додав, що обговорив із польським політиком оборонну співпрацю і пріоритетні питання для захисту міст і громад України від російських ударів.
"Антибалістика - це ключовий пріоритет. Безпека й захист України - це також безпека й захист Польщі. Наша співпраця посилює і наш регіон, і всю Європу", - наголосив Зеленський.
За його словами, також окремо обговорювались безпекові виклики, які є для українців. Глава держави підкреслив, що громадяни, які через війну виїхали до Польщі, мають почуватися в безпеці.
"Ми також обговорили питання польських інвестицій в Україну, співпраці у сфері протиракетної оборони та підтримки України в її боротьбі проти російського агресора", - розповів Туск.
Нагадаємо, український президент прибув до польського Любліна дорогою зі США.
Цей візит Зеленського до Польщі став першим після загострення у відносинах між Києвом і Варшавою, яке виникло через скандал з УПА і позбавленням глави держави польського ордена.
Нагадаємо, наприкінці травня між Києвом і Варшавою виникла дипломатична напруга після того, як президент України Володимир Зеленський надав одному зі спецпідрозділів ЗСУ почесне найменування "Героїв УПА".
У Польщі цей крок викликав гостру критику. Там вважають Українську повстанську армію відповідальною за Волинську трагедію 1943-1945 років, яку Варшава визнає геноцидом польського населення.
На тлі дискусій навколо історичної пам'яті та оцінки діяльності УПА президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Згодом від цієї нагороди відмовилися й колишні президенти України.
Детальніше про скандал та його наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.