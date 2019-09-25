Зеленский встретился с президентом Румынии

Фото: Зеленский и Йоханнис (president.gov.ua)

Зеленский и Йоханнис обговорили сотрудничество в энергетической и торговой сферах

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США для участия в Генассамблее ООН встретился с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Во время встречи президенты обговорили сотрудничество в энергетической и торгово-экономической сферах.

"Мы начали делать много реформ и приглашаем ваших инвесторов приходить к нам", - заявил Зеленский.

Зеленский поблагодарил Румынию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за поддержку европейским и евроатлантическим стремлениям Украины. Также президенты Украины и Румынии договорились об обмене визитами в ближайшее время.

"Лидеры двух стран согласились с необходимостью активизации политического диалога на высшем уровне", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на Генассамблее ООН Зеленский провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В Офисе президента сообщили, что во время встречи Зеленский и Лавров обсудили нормандский формат.