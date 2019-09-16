Генассамблея ООН внесла вопрос Украины в повестку дня

Фото: заседание Генассамблеи ООН (facebook.com/oleg.nikolenko.50)

Это решение было принято 65 голосами за, против - 17

Генеральная ассамблея ООН включила пункт о ситуации на временно оккупированных территориях Украины в повестку дня пленарной недели на уровне глав государств и правительств, которая начнется 23 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко в Facebook.

По его словам, Генассамблея путем голосования одобрила данное решение.

"Незначительная, но процедурная победа. Сегодня Генеральная ассамблея ООН путем голосования одобрила процедурное решение о включении пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в повестку дня ее следующей сессии", - сообщил он.

По его словам, это решение было принято 65 голосами за, против - 17.

"Включение пункта позволит Украине и международному сообществу "держать руку на пульсе" ситуации на Донбассе и в Крыму, точечно обсуждать проблемные вопросы, а также инициировать резолюции в поддержку усилий по мирному урегулированию", - отметил пресс-секретарь.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в декабре 2018 года Генассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию, призывающую РФ вывести свои войска с территории оккупированного Крыма.

Кроме того, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Украине, в которой осуждается нарушение прав человека во временно оккупированном РФ Крыму. Резолюцию поддержали 65 стран, включая Соединенные Штаты Америки и большинство стран Европейского союза. Против резолюции проголосовали 27 стран, еще 70 стран воздержались.